Petizione per intitolare il nuovo ponte di Genova al piccolo Samuele

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

In questi giorni, tra le altre cose inerenti alla demolizione di Ponte Morandi a Genova e la relativa ricostruzione, si sta dibattendo su a chi intitolare il nuovo ponte. Pertanto si propone di intitolarlo a Samuele Robbiano, il bambino di 9 anni morto assieme ai genitori in quella tragica mattina del 14 agosto, nonché la vittima più giovane delle 43 complessive.

Intitolare il ponte a Samuele non è solo un modo per onorare la sua memoria, ma un segale forte ed un monito per il futuro affinché certe tragedie non accadano più, con l'assoluta certezza che, ogni volta che verrà nominato il "Ponte Samuele Robbiano", sarà impossibile non ricordare il dolore straziante dovuto alla salita in cielo di un piccolo angelo e di altre 42 persone. Ecco il link della petizione: https://www.change.org/p/marco-bucci-commissario-straordinario-per-la-ricostruzione-intitoliamo-il-nuovo-ponte-di-genova-al-piccolo-samuele-robbiano