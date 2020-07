Stop alla pesca del tonno rosso: in arrivo controlli e sanzioni

Controlli e sanzioni in arrivo per chi pesca il tonno rosso: dal 19 luglio è stata chiusa la campagna di pesca sportiva e ricreativa di questa specie, e alla Capitanerie di Porto è assegnato il compito di vigilare.

Con la chiusura della pesca, stabilita in attuazione alle norme dell’Unione Europea, dalla Direzione Generale della Pesca marittima del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il decreto n. 9010663 del 18 luglio 2020, è dunque vietato a chiunque di pescare, detenere e sbarcare esemplari di thunnus thynnus.

La chiusura è stata disposta in anticipo a causa del raggiungimento della quota massima ammissibile per l’annualità corrente per la pesca non professionale.