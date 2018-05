La pasta ca... e pepe di Penelope Cruz fa sorridere il web

Fra i numerosi spettatori riuniti davanti alla tv per assistere alla Partita del Cuore c'è chi ha sobbalzato durante l'intervista di Antonella Clerici a Penelope Cruz, madrina della serata insieme a Bebe Vio. Mentre allo stadio i giocatori si scaldavano in vista del fischio d'inizio, l'attrice ha pronunciato in un modo strano la pasta cacio e pepe e subito la rete si è sbizzarrita.

L'attrice spagnola è parsa a suo agio con l'italiano, ma il dittongo 'io', preceduto dalla lettera 'c', le ha complicato un po' la vita. Niente di male per carità ma, invece di cacio, la parola che ne è uscita sembrava contenere due zeta. Allo stadio nessuno si è accorto di niente visto che gli altoparlanti non divulgavano le parole della Cruz, ma a casa qualcuno è poi andato a rivedere quel frammento e ha messo il video in rete.

Al di là di questo episodio di colore, la serata si è rivelata un successo con lo stadio Ferraris quasi tutto esaurito. In totale è stato raccolto oltre un milione di euro, che verrà devoluto ad Airc e all'ospedale pediatrico Gaslini.