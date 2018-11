Penelope Cruz, nuova testimonial di Costa, porta nel mondo "Genova nel cuore"

Dopo la partecipazione come “mascotte” alla Partita del Cuore, Penelope Cruz presta nuovamente il volto per aiutare Genova. Stavolta accettando di diventare la nuova testimonial internazionale di Costa Crociere, che ha deciso di inserire il logo di “Genova nel cuore” nello spot della nuova campagna.

Il legame della compagnia di navi da crociera con la città che la ospita da 70 anni è dimostrato anche dalla scelta di usare come colonna sonora dello spot - proposto nei formati 6, 3, 2 e 15 minuti e diretto da Jaume de Laiguana - il classico di Gino Paoli “Sapore di sale”, nella versione originale del 1963: un ulteriore omaggio alla Superba grazie a uno dei cantautori della scuola genovese più famosi al mondo.

Penelope Cruz - che per l'occasione è diventata una bellissima e luccicante sirena - e Genova saranno presenti nella campagna pubblicitaria Costa destinata a Italia, Francia e Spagna: «È un ulteriore sostegno che vogliamo offrire alla nostra città in questi mesi così difficili - ha detto Luca Casaura, SVP Global & Strategic Marketing di Costa Crociere - Fa parte di una serie di iniziative che Costa sta realizzando a supporto di Genova e che prevedono altre grandi novità in arrivo nei prossimi mesi».