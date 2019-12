Dalla sula fosca alla passera scopaiola, Liguria paradiso per i birdwatcher

Il nome è decisamente bizzarro, ma ciò che davvero dovrebbe balzare agli occhi è l’eccezionalità della sua presenza in Liguria: la passera scopaiola golanera, nome scientifico Prunella atrogularis, è un passero migratore tipico dell’Asia Centrale, che rapidamente si avventura in Europa. Eppure nei giorni scorsi è stato avvistato alla foce dell’Entella, oasi del birdwatching.

Ad annunciarlo è stata la Lipu, che ha sottolineato quanto sia raro l’avvistamento di questo piccolo e grazioso uccellino in Italia. Si tratta di passero lungo 14 centimetri con piumaggio marrone scuro striato, petto arancione tenue, ventre bianco, caratterizzato dalla gola nera e dal sopracciglio bianco. Di solito sverna in India e in altre parti dell'Asia meridionale, e nidifica in fitte foreste di abete rosso, in territori cespugliosi, spesso sulle pendici più elevate dei monti Urali, deponendo da tre a cinque uova. La sua alimentazione è esclusivamente insettivora.

Non è chiaro come l’uccellino si sia spinto così lontano dalle zone di appartenenza: quello ligure è il secondo avvistamento dopo quello in Puglia nel 2014.

La Liguria, d’altronde, dopo l’eccezionale caso delle orche in porto e l'avvistamento in contemporanea della sula fosca, altrettanto raro uccello tipico delle regionoi tropicali notato proprio nel porto di Pra'-Voltri, sembra essere diventata una regione che offre numerosissimi spunti di studio sul mondo animale e sui cambiamenti che lo caratterizzano.