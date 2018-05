Partita del Cuore: ecco dove comprare i biglietti domenica 20 maggio

Continua anche per la giornata di oggi, domenica 20 maggio, l’attività dei banchetti e degli stand allestiti in vari punti della città di Genova per l’acquisto dei biglietti per la Partita del Cuore. Nel mentre, proseguono le iniziative di promozione per coinvolgere i cittadini e sostenere la solidarietà per l’Ospedale Gaslini e l’Airc, a cui saranno devoluti i fondi raccolti in occasione della partita, in programma il 30 maggio alla stadio Luigi Ferraris di Genova.

Regione Liguria ha allestito diversi gazebo nei punti strategici della città: domenica 20 maggio i biglietti potranno essere acquistati:

alla Fiumara, all’interno del centro commerciale al piano terra nella galleria secondaria (a sinistra entrando dall’ingresso est) dalle 10 alle 18

in Galleria Mazzini, la parte alta in direzione Corvetto, dalle 10 alle 18

in via XX Settembre, nello slargo all’incrocio con via San Vincenzo, dalle 10 alle 18

in Corso Italia, nei pressi della chiesa di Boccadasse, dalle 10 alle 18

Nei pressi dello stadio di Marassi, in Corso De Stefanis angolo via Clavarezza, dalle 13.30 fino alla conclusione della partita Genoa – Torino.

I biglietti sono acquistabili anche in due point a Palazzo Reale e Palazzo Ducale.

Inoltre, sempre in occasione della Festa dello Sport, continua per la giornata di domenica 20 la presenza del gazebo allestito da Costa Crociere (visitato questa mattina dall’assessore Ilaria Cavo) dove è disponibile l’acquisto dei biglietti grazie alla presenza dei volontari del Gaslini.

Dal 10 Maggio al 3 Giugno è possibile donare 2 euro al numero 45527 dal cellulare personale Wind, Tre, Tim, Vodafone, PostaMobile, Coop Voce e Tiscali.

È possibile donare 5 euro da telefono fisso TWT, Convergenze, Poste Mobili e dona 5 o 10 euro da telefono fisso Tim, Wind, Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.

I biglietti si possono acquistare nelle ricevitorie della rete Listicket, sul sito internet www.listicket.com e tramite call center al numero 892101. Il prezzo del biglietto varia da 10 a 20 euro in base ai settori e non sono previsti ulteriori costi di prevendita.