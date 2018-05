Partita del Cuore, come e dove acquistare i biglietti

I biglietti della Partita del Cuore, in programma il prossimo 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dal 30 aprile sono acquistabili anche all’infopoint di Regione Liguria in piazza De Ferrari, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.

La Partita del Cuore si terrà il 30 maggio a partire dalle 20, e vedrà sfidarsi la Nazionale cantanti e i Campioni del sorriso in una serata di calcio, spettacolo e solidarietà per raccogliere fondi a favore dell’Istituto Gaslini e dell’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

I biglietti sono disponibili anche su listicket.com