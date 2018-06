Parchi di Nervi ancora off-limit: accessibili solo il roseto e Villa Serra

Restano ancora parzialmente off-limit i Parchi di Nervi dopo il tour de force di Euroflora: complice le operazioni di smantellamento degli allestimenti e la bonifica e il ripristino dei prati, a quasi un mese dalla fine della manifestazione sono visitabili soltanto il roseto e il parco di Villa Serra, quest’ultimo riaperto soltanto venerdì.

Nei Parchi sono infatti ancora presenti cantieri e uomini di Aster al lavoro per la manutenzione straordinaria del verde, così come d’altronde era stato previsto una volta avuto l’ok per l’organizzazione della manifestazione. La riapertura, però, sembra però andare più per le lunghe rispetto a quanto preventivato, complici i ritardi da parte degli espositori nello smantellare gli allestimenti e aiuole e il maltempo, che non ha aiutato a velocizzare le operazioni.

A oggi restano dunque aperti al pubblico il roseto, con accesso dedicato, e il parco di Villa Serra, cui è possibile accedere dalla passeggiata Anita Garibaldi e dalla Pam di via Capolungo.