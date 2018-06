Parchi di Nervi, Legambiente contro ruspe e buche: «Ci vediamo in tribunale»

«Ci rivedremo in tribunale»: è la promessa che il Circolo Nuova Ecologia Legambiente ha fatto al Comune dopo avere visto le condizioni in cui si trovano i Parchi di Nervi dopo Euroflora e nel pieno dei lavori per la promessa risistemazione.

«Ricordate che dicevano che non ci sarebbero stati movimenti di terra, e che nessuno avrebbe camminato sull’erba?», è il commento a corredo di uno scatto che ritrae il prato antistante Villa Serra ridotto a un ammasso di terra mista a zolle d’erba.

L’accusa è di non avere rispettato gli accordi presi durante l’apposita commissione a Tursi, e soprattutto i vincoli imposti dalla Soprintendenza sui parchi storici. Gli ambientalisti, in particolare, puntano il dito contro l’uso delle ruspe e la movimentazione di terra nei prati.

E così, Legambiente si prepara a procedere per vie legali: il presidente del Circolo Nuova Ecologia, Andrea Agostini, ha annunciato di avere già incaricato gli avvocati di verificare se ci sono gli esterni per portare il Comune in tribunale. I lavori nel Parchi di Nervi intanto procedono, con l’obiettivo di riaprirlo alla città entro fine mese.