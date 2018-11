Dal Beigua all'Aveto, la Regione punta sui parchi per promuovere la Liguria

Un immenso mare blu davanti, un altro completamente verde che l’abbraccia da dietro: Liguria non è solo terra di spiagge, ma anche di boschi, sentieri, montagne, piante e animali protetti, e la Regione ha deciso di lanciare una nuova iniziativa per valorizzare un patrimonio così grande e prezioso.

“Parchi, il mare verde della Liguria”, è una nuova campagna di promozione dedicata ai 10 parchi liguri, a ognuno dei quali è stato dedicato uno spot e un servizio fotografico firmato da noti fotografi naturalisti. Frequentatissimi da escursionisti e appassionati di attività all’aria aperta in primavera ed estate, da fungaioli e amanti della natura in cerca del “foliage” in inverno, 10 in totale i parchi al centro della campagna:

Parco Naturale Regionale di Bric Tana

Parco Naturale Regionale di Piana Crixia

Parco Naturale Regionale del Beigua

Parco Naturale Regionale dell’Antola

Parco Naturale Regionale di Portofino

Parco Naturale Regionale dell’Aveto

Parco Naturale Regionale di Portovenere

Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Parco Nazionale delle Cinque Terre

«La nostra è una terra meravigliosa che può vantare un mare bellissimo, ma che ha anche una natura incontaminata protetta da ben 10 parchi naturali - è stato il commento del governatore ligure, Giovanni Toti - Camminare in bosco, magari alla ricerca delle tracce del lupo, percorrere le rapide di fiume in gommone, assaggiare prelibatezze come i tartufi o il vino delle Cinque Terre, sono tutte cose che solo la Liguria può offrire».