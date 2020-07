Confini dei parchi, bocciati cinque articoli della legge regionale: «Incostituzionali»

La Corte Costituzionale da ragione alle associazioni ambientaliste, dichiarando incostituzionali cinque articolari della legge regionale sui parchi liguri, ribattezzata “Taglia parchi”.

La Consulta, annunciano in una nota congiunta di Wwf, Italia Nostra e Lega per l'abolizione della caccia, ha censurato "alcuni capisaldi del provvedimento” con cui si riducevano di fatto i confini dei parchi regionali di Alpi Liguri, Antola, Avete e Beigua per circa 540 ettari “senza coinvolgere preliminarmente gli enti parco e gli enti locali, si violava la normativa statale che prevede che il piano del parco prevalga su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale, si modificava il funzionamento delle comunità del parco, si cancellavano i riferimenti alle aree protette di interesse locale".

La Corte Costituzionale, proseguono gli ambientalisti, "ha inoltre fissato il principio in base al quale le convenzioni dei singoli parchi con associazioni che gestiscono guardie volontarie non possono surrogare gli obblighi di sorveglianza pubblica da parte dell'ente parco", mentre "la Regione escogita continui espedienti per non bandire concorsi per guardiaparco, previsti sin dal 1995".

Proprio le associazioni avevano da subito contestato la legge, inviando al governo un dettagliato dossier contro il provvedimento: «Si tratta di una debacle clamorosa della Regione Liguria, per l'approssimazione della giunta e della dirigenza regionale - fanno sapere le associazioni - che hanno predisposto una legge regionale arraffazzonata e zeppa di violazioni della legge quadro statale sulle aree protette, con disprezzo per le esigenze di salvaguardia del nostro patrimonio naturale».