Paraggi, fuochi d’artificio per il compleanno del figlio di Pier Silvio Berlusconi

Festeggiamenti a distanza e in sicurezza, ma in grande stile, per il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin.

In occasione del decimo compleanno del piccolo Lorenzo Mattia, il figlio dell’ex premier, ormai cittadino onorario di Santa Margherita Ligure, ha organizzato uno spettacolo pirotecnico davanti alla baia di Paraggi.

I fuochi d’artificio sono durati una decina di minuti e sono stati organizzati dalla ditta genovese Setti Fireworks, che ha sistemato una chiatta davanti alla casa della famiglia Berlusconi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si è trattata di una festa diversa dal solito, visto che ogni anno, in occasione del compleanno di Lorenzo Mattia, Berlusconi organizza una festa cui invita tutti i bambini di Santa Margherita nei giardini. L’emergenza sanitaria da coronavirus ha però impedito un evento pubblico, e l'amministratore delegato di Mediaset ha quindi deciso di regalare al figlio e agli abitanti di Santa uno spettacolo pirotecnico.