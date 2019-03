Paola Cortellesi a Certosa per le riprese di "Petra"

Dopo Castelletto e il centro, Paola Cortellesi si sposta a Certosa, quartiere colpito al cuore dal crollo del ponte Morandi, per le riprese della nuova serie tv di cui è protagonista.

L’attrice 45enne è la star di “Petra”, la fiction di Cattleya dedicata ai casi dell’ispettrice spagnola Petra Delicado, nata dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett. E dopo essere stata avvistata in diversi punti della Superba, martedì pomeriggio la Cortellesi è arrivata a Certosa, dove ha girato alcune scene all’ombra di quanto resta del Moraaandi e ha portato un sorriso sul volto dei residenti, che hanno approfittato dell’occasione per portarle focaccia e saluti chiedendo in cambio un abbraccio.

La serie, diretta da Maria Sole Tognazzi, andrà in onda su Sky in quattro episodi, quattro storie liberamente ispirate ai romanzi best-seller della Giménez-Bartlett in cui Genova prende il posto di Barcellona nell’ambientazione. E il prossimo set, stando alle ultime indiscrezioni, sarà una villa nella Pineta di Arenzano