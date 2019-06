Angelo Palombo pesca uno squalo Mako a Genova

L'ex capitano della Sampdoria Angelo Palombo non ha mai nascosto la sua passione per la pesca e, martedì 4 giugno 2019, ha mostrato sulla propria pagina Instagram la sua ultima "preda". Uno squalo smeriglio, conosciuto anche come Mako, finito all'amo durante una battuta di pesca nel Mar Ligure.

Palombo, attualmente nello staff tecnico della Sampdoria come collaboratore dell'allenatore Marco Giampaolo, era impegnato nella pesca con l'amico Walter Ferraro. I due alla fine di uno dei video pubblicati sui social spiegano che l'animale è stato liberato: la presenza dello squalo smeriglio nel Mar Mediterraneo è rara visto che il suo habitat naturale è rappresentato dalle acque tropicali e subtropicali, ma ci sono già stati avvistamenti di questo tipo nel mare di fronte a Genova.

