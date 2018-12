Palazzo Reale "star" del trailer del nuovo film di Veronesi

La galleria degli Specchi con i suoi soffitti affrescati, i suoi ori e i suo stucchi, percorsa da 4 paia di piedi calzati in stivaloni al ginocchio: inizia così il trailer di “Moschettieri del Re”, il nuovo film di Giovanni Veronesi ambientato anche a Palazzo Reale di Genova.

Il trailer è stato diffuso nei giorni scorsi, in vista del debutto del film nelle sale, fissato per il 27 dicembre. E ovviamente non è sfuggito a Serena Bertolucci, orgogliosa e dinamica direttrice del Museo di Palazzo Reale, che si è detta felicissima della scelta di includere il gioiello di via Balbi nel filmato promozionale.

«Ma quando mai riusciremo ad avere un video con gli auguri di Natale, con degli attori importanti, in cui il palazzo si veda in tutto il suo splendore. Ma quando mai - ha scherzato via social - Grazie Moschettieri. Se nn lo vedessi, ancora non ci crederei».

Le riprese di “Moschettieri del Re” a Palazzo Reale erano iniziate lo scorso giugno: il museo e il suo parco erano rimasti chiusi per consentire a Veronesi di girare le scene con i moschettieri, e cioè Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini, e con la regina Anna, interpretata da Margherita Buy. Nel cast anche Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Lele Vannoli e Valeria Solarino.

La trama di “Moschettieri del Re”

Il genere scelto da Veronesi per il suo nuovo film è la commedia avventurosa: D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Athos (Rocco Papaleo), Aramis (Sergio Rubini) e Porthos (Valerio Mastandrea), famosi moschettieri, hanno appeso ormai il moschetto e il cappello al chiodo, diventando un allevatore di bestiame, un castellano, un frate e un locandiere, ognuno (Margherita Buy) dovranno nuovamente scendere in campo per salvare la Francia dal piano messo a punto dal cardinale Mazzarino (Alessandro Haber) e da Milady(Giulia Bevilacqua).

Nel film recitano anche Lele Vannoli nei panni di un fedele servitore e la giovanissima Matilde Gioli in quelli di una coraggiosa ancella: l’attrice, durante le riprese, aveva condiviso su Instagram una foto in abiti di scena proprio davanti a Palazzo Reale.