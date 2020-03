Palazzo Ducale riapre i battenti, l’appello della direttrice: «Riaccendiamo la luce insieme»

La Liguria prova a ripartire dopo la settimana di stop forzato legato all’ordinanza regionale varata per la gestione dell’emergenza coronavirus, e lo fa partendo dalla cultura e dal turismo.

Dopo la riapertura di Acquario e Bigo, anche Palazzo Ducale ha riaperto i battenti lunedì mattina, con la direttrice Serena Bertolucci scesa in campo per trainare la ripresa: è stata lei che alle 10.30 si è presentata al Ducale per accompagnare genovesi e turisti in una visita ai Salon.

«La settimana appena passata è stata durissima, abbiamo perso molti eventi, molti visitatori, abbiamo avuto disdette e rinunce anche per i progetti futuri che certamente peseranno - ha ammesso - Ma non mi piace ragionare su ciò che abbiamo perduto, preferisco riflettere su ciò che potremo fare di nuovo, quello che potremo guadagnare e far guadagnare alla curiosità, all’animo, al cuore di ciascuno. Potremo continuare a crescere insieme, ma oggi più che mai abbiamo bisogno di voi, del vostro affetto, della vostra attenzione per ripartire. Se volete sostenerci venite a palazzo e acquistate il biglietto di una mostra. Ci aiuterete ad aprire i portoni con maggiore speranza».

La mostra Anni Venti, in particolare, è stata prorogata al 22 marzo insieme con quelle dedicate a Banksy e a Hitchcock, visitabili sino al 13 aprile. Palazzo Ducale ha diffuso il nuovo calendario della stagione, tra cui spiccano mostre particolarmente attese come quella su Michelangelo, e l’invito della “direttora felice” è quanto di più benaugurante possa esserci: «Riaccendiamo la luce, insieme».