Amt, arriva l'orario estivo: tutte le novità

Lunedì 17 giugno 2019 entra in vigore, come ogni anno, l’orario estivo di Amt, creato per adattarsi alle diverse caratteristiche della domanda e delle dinamiche di utilizzo del trasporto pubblico da parte dei cittadini in questa parte dell’anno.

Orario estivo Amt: le due fasi

Due le diverse modulazioni del servizio previste con l’orario estivo:

La prima dal 17 giugno al 28 luglio e poi di nuovo in vigore dal 2 al 15 settembre.

La seconda dal 29 luglio al 1° settembre, ad esclusione della metropolitana che manterrà per tutto l’orari estivo la programmazione della prima fase.

Gli orari del servizio estivo si potranno consultare sul sito www.amt.genova.it oppure direttamente dal proprio smartphone scaricando la nuova app Amt.

Le linee per località balneari

Per tutto il periodo estivo il servizio delle linee 31 e 15 per il levante e 1 per il ponente sarà dimensionato per far fronte alladomanda di mobilità estiva che si sviluppa maggiormente verso le località balneari. Anche quest’estate sarà istituita la linea 31 barrata (Brignole - via De Gaspari) con capolinea in via De Gaspari, per quanti raggiungono gli stabilimenti di corso Italia con il bus.

Novità 2019 orario estivo Amt

Due le novità proposte per l’estate 2019: l’apertura straordinaria in orario notturno dell’ascensore Castelletto Levante e la nuova linea 6. Dal 17 giugno la nuova linea 6 sarà in servizio tra piazza Savio e il polo tecnologico di Erzelli per consentire un agevole accesso al Parco Urbano. Dal 21 giugno, per tutta l’estate, l’ascensore Castelletto Levante, che da Portello sale a Spianat Castelletto, prolungherà l’apertura fino alle due di notte nelle serate di venerdì e sabato. Un’occasione per genovesi e turisti di ammirare il centro di Genova da uno dei balconi più panoramici della città e la possibilità di vivere le serate estive utilizzando il trasporto pubblico

Nuova linea 6: orari e percorso

Il nuovo collegamento tra piazza Savio e il polo tecnologico degli Erzelli sarà attivo tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 19.45 con partenze da piazza Savio ogni trenta minuti. Ecco il percorso.

Direzione Erzelli: piazza Savio (capolinea), via Siffredi, via Pionieri e Aviatori D’Italia, via Melen, via Vallebona, via Melen, Erzelli (capolinea in concomitanza con le linee 5/ e 128).

Direzione piazza Savio: Erzelli (capolinea), via Melen, via dell’Acciaio, via Siffredi, piazza Savio (capolinea).

I nuovi autobus

L’orario estivo 2019 vedrà in servizio i primi bus elettrici full electric Rampini da 7,8 metri che da lunedì 17 giugno saranno in servizio sulla linea 518 interna all’Ospedale di San Martino. I veicoli sono completamenti elettrici ed hanno batterie a bordo per un totale di 180 kWh con sistema di ricarica notturna in rimessa (over night charging). I Rampini sono contraddisti dalla nuova livrea bianca e rossa che sarà dedicata a tutti i bus elettrici.

Sempre nell'ottica del rinnovamento del parco mezzi aziendale, durante il servizio estivo entreranno progressivamente in esercizio, oltre ai 20 Mercedes Citaro da 10,5 metri già presentati, i 43 nuovi bus da 18 metri Mercedes Citaro e i 23 nuovi bus da 9,5 metri di Industria Italiana Autobus.