Genovesi dal cuore grande, tutto esaurito per gli ombrelli di Euroflora

Saranno anche “mugugnogni”, ma quando si tratta di beneficenza i genovesi non si tirano certo indietro. Lo dimostra la coda che ieri si è formata in piazza Piccapietra per ritirare gli ombrelli che sino a qualche giorno fa erano appesi sopra le strade del centro città, e che il Civ che li ha installati in occasione di Euroflora ha deciso di mettere all’asta per devolvere poi il ricavato della vendita all’Istituto Giannina Gaslini.

L’appuntamento, per chi è riuscito ad accaparrarsi uno dei colorati ombrelli, era per le 19 di giovedì 28 giugno: allo stand di consegna i “clienti” hanno trovato Pierpaolo Dall’Acqua, presidente del Civ Sestiere Carlo Felice, uno dei principali promotori e sostenitori dell’iniziativa ispirata a un’installazione portoghese. E tra le tante persone che sono arrivate a ritirare il loro ombrello (l’offerta base era di 5 euro a pezzo) è spuntato anche il sindaco Marco Bucci accompagnato da diversi assessori, da Stefano Balleari a Paola Bordilli passando per Paolo Fanghella e Arianna Viscogliosi, tutti decisi ad aggiudicarsi un pezzo dell’installazione che ha tenuto genovesi e turisti con il naso (e lo smartphone) all’insù per settimane.

Gli ombrelli sono prevedibilmente andati tutti esauriti, come avevano d’altronde anticipato le prenotazioni delle scorse settimane. A pochi giorni dall’annuncio della vendita, infatti, la pagina Facebook creata appositamente aveva dovuto la chiusura delle prevendite per esaurimento scorte: c’è chi ne ha prenotato uno solo da tenere in casa come ricordo, chi ne ha preso più d’uno per sfruttarlo anche nella vita di tutti i giorni, e ancora scuole, negozi e aziende che hanno voluto prenotare un intero lotto per ricreare la loro personale installazione e allo stesso tempo fare del bene.

Il bilancio dell’iniziativa è dunque positivo, non soltanto dal punto di vista dell’installazione vera e propria, ma anche dello “smaltimento”. E il Civ si prepara ora a sfruttare nuovamente il reticolato di fili che ha ospitato gli ombrelli in vista del Salone Nautico.