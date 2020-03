Nuovo ponte, entro fine settimana la lunghezza supererà i 900 metri

Completate tutte le pile, superata ampiamente la metà della lunghezza complessiva, portato in quota anche l’ultimo concio della spalla di ponente, resta operativo il cantiere per il nuovo ponte di Genova.

Dopo il primo caso confermato di coronavirus tra le maestranze - un operaio della ditta Fagioli - i lavori non si sono fermati, come auspicato anche dal sindaco-commissario Marco Bucci, anche se le misure anti-contagio sono state rese ancora più stringenti. Isolati i lavoratori che sono entrati in contatto con lui, circa una ventina, sono stati nuovamente sanificati mezzi e ambienti e potenziati i controlli sulla temperatura all’arrivo in cantiere. E il cronoprogramma prevede, entro la fine della settimana, di raggiungere una lunghezza totale di 903 metri, sui 1.067 totali.

Il prossimo impalcato salirà in quota, se tutto va secondo i piani, venerdì: si tratta della campata P12-P13, sul lato levante del cantiere. Per il pomeriggio di martedì, intanto, è prevista la chiusura temporanea di corso Perrone, per circa 30 minuti, per permettere il varo di un altro carter laterale della spalla di Ponente sollevato in quota con una gru. L’intera manovra, coordinata da Fincantieri Infrastructure (come tutte le lavorazioni di questi giorni), dipende però dalle condizioni del vento. E, ovviamente, dal monitoraggio sanitario della situazione in cantiere.

Nella serata di lunedì, Bucci ha annunciato che il secondo operaio sotto osservazione perché con febbre è stato sottoposto al tampone ed è risultato negativo: «Sta bene, e appena possibile tornerà a lavorare - ha detto il sindaco-commissario - è una buona notizia, i lavori andranno avanti».