Tamponi, il piano di Alisa: aumento di 7-8mila a settimana

Liguria regione con più morti in proporzione agli abitanti e tra quelle che effettuano meno tamponi: della questione si dibatte ormai da settimane, soprattutto con l’ingresso in fase 2 e l’apertura quasi integrale delle attività, e da parte di Alisa è arrivato l’annuncio: nelle prossime settimane i tamponi dovranno aumentare di 7-8mila a settimana.

A confermarlo è stata Sonia Viale, assessore regionale alla Sanità, che ha ammesso che «dobbiamo aumentare il numero di tamponi effettuati e dobbiamo controllare lo stato delle varie apparecchiature, ne abbiamo discusso con il professore Icardi e ci siamo posti degli obiettivi di sistema».

Tra gli obiettivi ci sono quelli di aumentare i tamponi per il personale sanitario delle rsa, circa 1.000 test a settimana in più, prendendo in considerazione anche le strutture covid-free, e l’implementazione della capacità di tracciamento dei contatti, aumentando anche i tamponi sul territorio, per un totali 3-4mila test in più alla settimana.

A questo si aggiunge l’accordo tra la Regione e le Camere di Commercio per i test seriologici per i lavoratori, che «comporteranno l’effettuazione del test molecolare - ha detto Viale - Si prevede un aumento di mille test a settimana, il che significa che c’è la necessità di aggiungere 7-8mila test alla settimana. Abbiamo dato gli obiettivi alle varie Asl: l’Asl 1 dovrà arrivare a 1.000 test in più, la Asl 2 a 500, le Asl 3 e 4 a 5.000 test a settimana in più e la Asl 5 a 1.500 test in più a settimana»

«È un obiettivo alla nostra portata - ha concluso Viale - grazie anche all’arrivo di nuove apparecchiature. C’è stato un incidente con la nuova apparecchiatura allestita al San Martino, ma oggi sono arrivati ipezzi di ricambio dalla Finlandia, ci si lavorerà tutta la notte e mercoledì mattina dovrebbe rientrare in servizio».