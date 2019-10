Nozze d'Oro: sono 1.795 le coppie genovesi che festeggiano 50 anni insieme nel 2019

Sono 1.795 le coppie genovesi che quest'anno festeggiano le Nozze d'Oro, uno dei traguardi più ambiti per gli sposi.

Cinquant'anni insieme è una tappa importante, tra gioie e dolori, una vita intera passata accanto al partner.

A Genova le coppie che festeggiano le Nozze d'Oro saranno celebrate con una grande festa al teatro Carlo Felice: prossimamente tutti i dettagli della cerimonia.

L'usanza di festeggiare gli anniversari

L’usanza di festeggiare gli anniversari di matrimonio risale al Medioevo, periodo nel quale si iniziò a festeggiare solo il 25esimo ed il 50esimo anno di nozze, per l'epoca veri e propri traguardi. Con il tempo, poi si è diffusa una particolare tradizione anglosassone vuole che ad ogni anniversario sia associato un particolare materiale. Si parte così dal primo anniversario “di carta”, procedendo poi per ordine crescente di importanza dell’elemento abbinato all’anno di anniversario, in relazione al maggior numero di anni vissuti insieme dalla coppia ed alla sempre maggiore importanza della ricorrenza da festeggiare.

I regali tradizionali

I nomi dati ai vari anniversari sono una guida per i regali appropriati che gli sposi si scambieranno o, se hanno organizzato una festa, dei regali che gli invitati potranno consegnare agli sposi.

I più importanti:

1 anno: nozze di carta

5 anni: nozze di legno

10 anni: nozze di alluminio

15 anni: nozze di cristallo

20 anni: nozze di porcellana

25 anni: nozze d'argento

30 anni: nozze di perla

35 anni: nozze di corallo

40 anni: nozze di rubino

45 anni: nozze di zaffiro

50 anni: nozze d'oro

55 anni: nozze di smeraldo

60 anni: nozze di diamante

65 anni: nozze di pietra

70 anni: nozze di titanio

75 anni: nozze di platino

80 anni: nozze di quercia