A Tursi le nozze "nerd" di Han Solo e Leila

Che la saga di Star Wars li abbia letteralmente conquistati non c'è dubbio, tanto che Milena e Marco, per il giorno delle loro nozze, hanno abbandonato abito bianco e tight per vestirsi da Han Solo e dalla principessa Leila, due dei più famosi protagonisti dei film di George Lucas. Ma a stare al gioco - anzi, al cosplay - non sono stati solo gli sposi, bensì anche gli invitati.

E così a Tursi si è svolta una cerimonia davvero particolare: se ne sono accorti sicuramente i passanti che in via Garibaldi hanno visto transitare il corteo nuziale che, oltre agli sposi, contava anche un gruppo di Jedi, Sith e guardie imperiali, con tanto di spade laser. Un modo sicuramente originale (e anche molto "nerd") per vivere il giorno più bello.