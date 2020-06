Nodo ferroviario, firmato il contratto: entro luglio ripartono i lavori

Firmato il contratto che affida al consorzio Coviv, general contractor dei lavori cel Terzo Valico, i cantieri per la ripresa dei lavori per il completamento delle opere civili delle Gallerie Colombo, San Tommaso e Polcevera del nodo ferroviario di Genova.

I lavori dureranno 30 mesi, e il valore totale è di 120 milioni di euro: «È un risultato che consentirà in tempi brevissimi, entro luglio, la ripresa progressiva dei lavori delle gallerie, parzialmente realizzati dai precedenti appaltatori - ha detto la ministra Paola De Micheli - Saremo sul posto per l'inaugurazione di questo importante cantiere insieme all'ad di Rfi Maurizio Gentile e al commissario del Terzo Valico Calogero Mauceri».

«Finalmente una buona notizia - è stato il commento del presidente della Regione, Giovanni Toti - riparte il cantiere del nodo ferroviario di Genova. Dopo anni di blocchi, fallimenti e ritardi, si torna al lavoro».

Soddisfatto anche Edoardo Rixi, deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture: «Finalmente ripartiranno i lavori per il rifacimento del Nodo ferroviario di Genova, inserito nello Sblocca Cantieri con la Lega al governo un anno fa - ha detto Rixi - La firma del contratto con Cociv, il general contractor che sta realizzando anche il Terzo Valico, è una buona notizia: ora non si può perdere neppure un minuto, il governo deve dare al commissario Mauceri, a cui auguro buon lavoro, tutti gli strumenti perché i lavori siano velocizzati, prevedendo anche con turni di 24 ore come sul Ponte di Genova, per recuperare i due anni di stop».