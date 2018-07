Nina Moric a Sestri Levante, tra Barcarolata e selfie con i fan

C’era anche Nina Moric tra le migliaia di persone che domenica sera hanno assistito alla Barcarolata di Sestri Levante e ai fuochi d’artificio che hanno illuminato la Baia del Silenzio.

La modella croata è arrivata infatti in Liguria la scorsa settimana, decisa a trascorrere qualche giorno di vacanza in Riviera tra bagni, tintarella cene al chiaro di luna e selfie con i fan, senza rinunciare all’attività fisica: il tempo di ambientarsi, e la Moric si è subito rivolta a un personal trainer locale per tenersi in allenamento anche durante le ferie, come testimoniano le clip condivise su Instagram attraverso le Stories.

La Moric è arrivata in Liguria dopo una breve parentesi a Lugano, dove ha festeggiato il suo 42esimo compleanno in compagnia del fidanzato, Luigi Mario Favoloso, e del figlio avuto dall’ex marito, il re dei paparazzi Fabrizio Corona.