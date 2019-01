Nervi, piscina a Campostano con supermercato annesso

Questa sera alle 21 al teatro degli Emiliani a Nervi è in programma l'assemblea pubblica 'progetti per Nervi e per la piscina Massa'. L'appuntamento è organizzato dal comitato che punta a mantenere la vasca nella sua collocazione attuale, per ragioni storiche, ma anche perché la Massa ha misure, che la rendono adatta a ospitare partite di pallanuoto.

Il dibattito sulla piscina di Nervi si protrae da anni. Quasi ogni estate il tormentone si ripropone, o sotto forma di interrogazioni in consiglio comunale, o con iniziative del quartiere, che chiede a gran voce una soluzione. Sono state vagliate e poi scartate varie soluzioni e ora pare che l'amministrazione comunale abbia scelto la direzione in cui procedere.

Fra le ipotesi c'era anche quella di costruire la nuova piscina in via del Commercio, progetto che raccoglieva i favori del presidente del municipio Carleo. Ma qui i problemi sono relativi alle caratteristiche dell'area, a rischio allagamento a causa della presenza del torrente, dunque si è deciso di abbandonare questa strada.

Il mantenimento della Mario Massa al porticciolo comporterebbe dei costi di gestione elevati, considerando anche tutti i rischi derivanti da eventi atmosferici come la recente mareggiata. Dunque, con buona pace del comitato per la Mario Massa, pare assodato che Nervi avrà una nuova piscina altrove. Dove? In pole position c'è la sistemazione a Campostano, con annesso nuovo supermercato (voci di corridoio parlano di insegna Basko), ma la vasca dovrebbe essere da 25 metri e non da 33 come la Mario Massa, dunque non omologata per la pallanuoto.

A proposito di grande distribuzione, il quartiere si domanda se davvero all'inizio di via del Commercio arriverà la Coop. Il progetto è stato approvato e sembrava tutto fatto per l'inizio dei lavori, ma al momento la ristrutturazione dell'edificio è ancora al palo. Insomma, per il quartiere potrebbero presto esserci grosse novità, ma al momento restano solo sulla carta.