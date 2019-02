Nervi, dopo un anno di chiusura riapre il punto Inps: ecco la nuova sede

Sarà inaugurato giovedì 28 febbraio il nuovo punto Inps in piazza Duca degli Abruzzi, a Nervi, nei locali del Municipio Levante.

Lo sportello sarà aperto il lunedì dalle ore 8.30 alle 12.30, un’iniziativa pensata per facilitare i residenti del territorio, da Borgoratti a Sturla passando per Quinto e Quarto, di chiedere informazioni e usufruire di servizi legati a pensioni e misure di sostegno al reddito.

Lo storico punto Inps di Nervi, in via del Commercio, era stato chiuso nel marzo del 2018 per la realizzazione di un nuovo supermercato. Nell’ultimo anno, dunque, i residenti del levante genovese si erano rivolti agli uffici provinciali di piazza della Vittoria, mentre i cittadini dei Comuni dell’entroterra e della costa che avevano come riferimento Nervi si erano spostati verso il Punto Inps aperto all’interno del Comune di Recco, non senza qualche polemica.