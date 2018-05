Via Luccoli, addio a Nemy: i vicoli perdono un altro negozio storico

«Nemy ha chiuso definitivamente»: è con un piccolo cartello bianco affisso sulle saracinesche abbassate che lo storico negozio di biancheria di via Luccoli ha annunciato di avere chiuso i battenti per sempre.

L’ex merceria Isolabella aveva anticipato la chiusura lo scorso febbraio con una liquidazione totale, e a distanza di tre mesi, terminata la vendita, i titolari hanno messo la parola fine a un’attività durata 48 anni.

Per i vicoli si tratta dell’ennesima chiusura di un’attività commerciale storica: lo scorso aprile era toccato a Camisasca, negozi di articoli sportivi di Campetto, a gennaio al bar Cicci, nella stessa zona. La speranza dei residenti e del Civ, adesso, è che al posto di questi presidi storici aprano presto altre attività virtuose, in grado di valorizzare il commercio in una zona che negli ultimi tempi si è impegnata molto per attirare genovesi e turisti: l’ultima dimostrazione è arrivata in occasione di Euroflora, per cui il Civ di via Luccoli ha deciso di tappezzare la via di ombrelli seguendo il trend del centro, scegliendoli però bianchi per lasciar filtrare la luce.