Dalle macchine alle navi: a Sestri Ponente nasce la prima intelligenza artificiale "marittima"

Arriva da Genova, città di mare e portuale, una nuova tecnologia in grado di ottimizzare i trasporti via mare, di ridurre i consumi e di aumentare l’efficienza delle navi. Il progetto si chiama Mais, acronimo di Maritime Artificial Intelligence System, ed è stato sviluppato nei laboratori della società genovese Scenario srl, che assieme alla genovese Storyline e alla lombarda Upgrade srl (Lecco) fa parte di Lumen, il polo tecnologico inaugurato lo scorso luglio a Sestri Ponente.

Mais è stata presentata giovedì mattina proprio a Sestri Ponente, con gli ideatori che hanno spiegato che si tratta di una tecnologia che raccoglie costantemente informazioni in tutta la nave: ogni secondo vengono campionati oltre duecento segnali provenienti da ogni angolo della nave, dalla plancia alla sala macchine, che vengono elaborati e analizzati dai sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) e presentati in modo chiaro e leggibile ai responsabili della gestione della nave. In questo modo, spiegano da Scenario, è possibile ottenere la massima efficienza a bordo, con un'incidenza su consumi, processi e sicurezza.

Il valore aggiunto, proseguono da scenario, è la raccolta continua dei dati grazie all'utilizzo di un sistema "Total Ship" di simulazione nave: questo processo, unico al mondo, permette l’esecuzione e lo studio di tutte le operazioni di coperta e sala macchine sia durante la navigazione sia in fase di manovra in porto, senza dover salire a bordo.

«L'ingresso del digitale nel settore marittimo è una rivoluzione - ha detto Riccardo Rolando, amministratore delegato di Lumen - Il progetto Mais è talmente innovativo che sarà presentato a Dubai, alla conferenza sulla sicurezza Intersec che si tiene a gennaio ed è uno degli eventi chiave nei mercati del Middle East, e ha riscosso grande attenzione a Manila alla conferenza mondiale "Elburg and RINA Academy Crew Conference" a cui erano presenti armatori di tutto il mondo».