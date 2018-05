Lamezia Terme, Lampedusa e Mykonos: nuovi voli dal Colombo

Lampedusa, Lamezia Terme e Mykonos: anche la stagione estiva di Volotea entra nel vivo, e a partire dal 26 maggio la compagnia inaugura i nuovi voli che collegheranno l’aeroporto Cristoforo Colombo ad alcune tra le più ambite destinazioni per gli amanti del mare.

Gli orari dei nuovi voli

Frequenza settimanale per Lampedusa e Mykonos, bisettimanale per Lamezia Terme: ecco gli orari nel dettaglio

- Da sabato 26 maggio, ogni sabato, partenza per Lampedusa ore 6.15

- Da domenica 27 maggio con due frequenze settimanali, la domenica e il mercoledì, partenze per Lamezia Terme ore 11.10 e ore 7

- Da martedì 29 maggio, ogni martedì, partenze per Mykonos ore 9.25

L'offerta dall'aeroporto Colombo

La compagnia ha inoltre recentemente inaugurato il volo per Madrid, con frequenza bisettimanale al lunedì e al venerdì ore 10.15. A oggi con Volotea è possibile decollare da Genova verso 16 destinazioni, 9 in Italia (Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme, Napoli, Olbia e Palermo) e 7 all’estero (Ibiza, Madrid, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Mykonos e Santorini in Grecia).

La compagnia ha già riattivato il collegamento verso Olbia, operativo dal 6 maggio (fino a 7 frequenze settimanali nei periodi di più intenso traffico), mentre è confermata per venerdì 25 maggio la ripartenza dei voli verso Ibiza (una volta alla settimana, il giovedì). Per i prossimi giorni è in calendario anche la ripresa dei collegamenti verso Atene (dal 25 maggio, 2 frequenze settimanali al lunedì e venerdì), Alghero (dal 26 maggio, 2 frequenze settimanali, mercoledì e sabato), Brindisi (dal 26 maggio, 2 frequenze settimanali, sabato e domenica), Palma di Maiorca (dal 29 maggio, una volta alla settimana, il martedì), Minorca (dal 30 maggio, una volta alla settimana, il martedì) e Santorini (dal 30 maggio, una volta alla settimana, il mercoledì).