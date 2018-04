Amt, a Palazzo Reale e Villa Croce due fermate "dedicate"

Se è il turismo il futuro di Genova, la promozione parte anche dalle piccole cose pratiche. E così, per dare maggior visibilità al Museo di Palazzo Reale, aiutando i visitatori a trovarlo con facilità, in via Balbi la seconda fermata dei bus viene ribattezzata “Balbi 2/Palazzo Reale”.

I cartelli e le pensiline sono state sostituite nei giorni scorsi con la collaborazione di Amt, che ha già predisposto il vocalizzatore audio a bordo dei bus affinché utilizzi il nuovo nome della fermata. Per ringraziare l’azienda dell’iniziativa, la direttrice del Museo di Palazzo Reale ha deciso di ridurre il costo del biglietto di ingresso sino al 20 maggio a chi presenterà il biglietto timbrato del giorno: 3 euro per la visita del museo, un euro per la mostra” Il Re Nuovo. Carlo Alberto e il Palazzo Reale di Genova”, che apre al pubblico il 19 aprile e chiudee il 29 luglio 2018.

«La mobilità pubblica deve essere uno strumento di sostegno alla vivibilità della città, anche per i turisti - ha commentato Marco Beltrami, amministratore unico di Amt - L’idea di personalizzare questa fermata, per cui ringrazio ancora la dottoressa Bertolucci, ci è immediatamente piaciuta e ci ha stimolato a replicarla anche in altre situazioni simili».

La stessa idea è venuta anche al Museo di Villa Croce, che ha seguito a stretto giro le orme di Palazzo Reale: da mercoledì l’intestazione della fermata di Vannucci diventa “Vannucci/Museo Villa Croce”, come confermato dal curatore Carlo Antonelli, che si è detto «molto felice della collaborazione per la giusta valorizzazione e segnalazione del museo. E ancora di più per la felice coincidenza di vedere che una istituzione maggiore ha avuto in parallelo la stessa idea., È un ottimo segno per la città».