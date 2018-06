Mostra "Cinepassioni": «Dovrà lasciare la Loggia della Mercanzia ma valutiamo altri spazi»

Più volte prorogata, e molto apprezzata da genovesi e turisti: è la mostra "Cinepassioni", ospitata nella Loggia della Mercanzia, inaugurata ormai più di un anno fa (nell'aprile 2017).

La mostra

L'esposizione è nata con l'obiettivo di far conoscere ai cittadini tre importanti realtà genovesi legate al cinema come la cineteca Griffith, la Collezione intitolata a Stefano Pittaluga e la colezione Cine Ciak.

Quattro sezioni dedicati alla settima arte, tra storia ed esordi del cinema, tecnologia cinematografica, realizzazione di un film, e pratiche sociali e culturali in rapporto al cinema. Non mancano naturalmente cimeli, action figures, manifesti, costumi.

Serafini: «Stiamo valutando la possibilità che la mostra sia ospitata in altri spazi cittadini»

E dunque perché chiudere l'esposizione, in programma solo più fino ad agosto? A chiederlo, in consiglio comunale, è Alberto Campanella (Fratelli d’Italia).

Risponde l’assessore Elisa Serafini: «La mostra Cinepassioni è organizzata in un immobile di proprietà comunale ed è stata più volte prorogata. Poiché tutti hanno diritto a usufruire, se in possesso dei requisiti, degli spazi pubblici, Cinepassioni dovrà lasciare la Loggia della Mercanzia. Ma visto il grande successo, stiamo valutando la possibilità che sia ospitata in altri spazi cittadini».