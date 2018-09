Sold-out le prime magliette "Genova nel cuore": ecco dove acquistarle

Le prime mille sono state presentate in anteprima all’Expo della Valpolcevera, e sono andate letteralmente sold out. Altre 4mila sono quindi arrivate martedì mattina in tutti gli Iat della città, per iniziare la vendita su tutto il territorio genovese, e altre 15mila ne arriveranno entro venerdì: hanno subito riscosso un grande successo le magliette “Genova nel Cuore”, realizzate su iniziativa del Comune, della Regione e di numerose associazioni del territorio per rendere omaggio alle 43 vittime del crolli di ponte Morandi e raccogliere fondi per gestire l’emergenza provocata dalla tragedia.

Le t-shirt, indossate anche dai calciatori della Serie A nel corso della seconda giornata di campionato e arrivate persino sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia grazie agli studenti-giurati del Leoncino d’Oro, sono in vendita a 10 euro l’una: il ricavato sarà interamente impiegato per sostenere iniziative a favore degli sfollati e della città, in un periodo in cui si attende che il governo vari l’atteso decreto per Genova e si possa partire con la ricostruzione.

Il cuore grande dei genovesi

La scelta di partire dall’Expo della Valpolcevera, per la vendita, non è stata casuale: allo stand di piazza Partigiani Caduti per la Libertà si è presentata l’assessore al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, che ha voluto essere tra i primi a vendere le magliette simbolo della forza e del coraggio di Genova e dei suoi abitanti e che si è ritrovata davanti una lunga fila di persone decise a comprarle. E le richieste non si sono fermate neppure una volta finito il primo lotto, con moltissime altre persone che hanno chiesto informazioni su dove poterle acquistare: «Ne abbiamo ordinate inizialmente poco più di 950, e sono andate a ruba - conferma Bordilli - Entro la fine di questa settimana contiamo di metterne in commercio altre 19mila, arrivando così a 20mila. E siamo certi che le venderemo tutte».

A disegnare il logo - una silhouette di Ponte Morandi unita da un cuore - è stata Patrizia Andriani, giovane creativa del gruppo comunicazione di Regione Liguria. Ed è ormai certo che saranno moltissimi i genovesi (e non solo) che indosseranno la maglietta per Genova venerdì 14 settembre, giorni in cui, a un mese dal crollo del Morandi, l’intera città osserverà un minuto di silenzio alle 11.36 prima di riunirsi in piazza De Ferrari, alle 17.30, per la commemorazione organizzata dalle istituzioni.

Chi volesse acquistare la maglietta può dunque farlo online, oppure nei seguenti uffici Informazioni e Accoglienza:

- Iat Aeroporto Cristoforo Colombo, piano arrivi. Da lunedì a domenica dalle 10 alle 20

- Iat Garibaldi (via Gribaldi 12r). Da lunedì a domenica dalle 9 alle 18.20.

- Iat Porto Antico (via Porto Antico 2) da lunedì a domenica dalle 9 alle 17.50.

- Iat Stazione Marittima (Ponte dei Mille) in concomitanza con loe navi da crociera dalle 8.30 alle 12.30