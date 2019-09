Miss Reginetta d'Italia 2019 è Nicole, ventenne di Sestri Levante

Si chiama Nicole Barbagallo, ha 20 anni, è di Sestri Levante ed è la nuova Miss Reginetta d’Italia.

Una massa di ricci biondi, grandi occhi verdi, Nicole è stata incoronata a Chianciano Terme al termine di una finalissima in cui ha sbaragliato le altre 63 miss in gara per la fascia.

«Dedico questa vittoria a mia madre e al mio fratellino Thomas che sono qui con me e mi hanno sostenuta in questi giorni - ha detto la neo reginetta di bellezza - è stata un’esperienza incredibile, ho fatto tante nuove amicizie».

Nicole Barbagallo, Miss Reginetta d’Italia 2019, frequenta il primo anno dell’Università di Scienze Politiche, ha le idee molto chiare sul futuro, ma il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un’attrice: «Vorrei lavorare nel cinema, ho già avuto qualche piccola esperienza, molti mi dicono che è la mia strada, tra i miei modelli di riferimento c’è sicuramente Kristen Stewart, ma se non dovessi riuscire a lavorare nel mondo dello spettacolo mi piacerebbe fare carriera nella politica o nella Guardia di Finanza»

Seconda classificata al concorso, Madalina Buga, 19 anni, di Roma, terzo posto per Sara Gambini, 17enne di Fermo. Al quarto Consuelo Pace, 17 anni, di Marsala, chiude la classifica delle cinque più belle del reame Elisa Giufrida, 16 anni, di Livorno.