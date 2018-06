Miss Liceo 2018: la reginetta è Lucia Olivieri

Miss Liceo 2018 è Lucia Olivieri, studentessa del Liceo Artistico Klee Barabino che ha trionfato nella serata al Sys di Lungomare Lombardo durante la Festa delle Scuole "Under the moonlight". Sul secondo gradino del podio è salita Miss Golden Duck, Chiara Ruffino (Liceo Artistico Klee Barabino); mentre la terza classificata Alessia Campazzo (Scuola Germanica) è stata eletta Miss Attrice per giorno.

I commenti delle prime classificate

«Quando ho sentito il vocalist - ha raccontato Lucia Olivieri, 15 anni e Miss Liceo 2018 - dire che Miss Liceo sarebbe stata dell'Artistico Klee Barabino non ci volevo credere, sono felicissima». Oltre a ricevere in regalo un viaggio evento di ScuolaZoo, sarà presto contattata per diventare “fotomodella per un giorno”: «A chi dedico questo premio? - scherza Lucia Olivieri - a me stessa, lo tengo per me». Il viaggio è stato consegnato anche alla seconda classificata, Chiara Ruffino (16 anni, Liceo Artistico Klee Barabino). Eletta Miss Golden Duck, diventerà testimonial del brand d’abbigliamento creato da quattro ragazzi genovesi: «Siamo contenti – affermano i titolari – che Chiara sia stata votata come Miss Golden Duck. Crediamo che possa rappresentare al meglio l’attitudine del nostro progetto, quella mettersi sempre in gioco in cerca di novità e cambiamento».

Miss Attrice per un giorno, Alessia Campazzo (18 anni, Scuola Germanica), avrà invece la possibilità di partecipare al nuovo progetto di Francesca Colombo, recitando fianco a fianco con l’attrice, modella e blogger di fama internazionale. «Sono contenta che Miss Attrice per un giorno sia Alessia - commenta Francesca Colombo - perché mi ha colpito a livello espressivo. Ha un buon portamento, il che è un’ottima base su cui lavorare». Inoltre, tutte le concorrenti di Miss Liceo 2018 potranno comparire in uno dei video comici sul mondo femminile di Francesca Colombo. «Il riscontro ottenuto dall'edizione di quest’anno - aggiungono gli organizzatori Martina Scibilia e Alberto Noja -è stato incredibile, e conferma la crescita costante di questa manifestazione. Aspettiamo Lucia l’anno prossimo, per consegnare la fascia a Miss Liceo 2019». Della stessa opinione Alice Buongiorno, Miss Liceo 2017 e Presidente di Giuria, che ha passato il testimone a Lucia Olivieri: «Rispetto a un anno fa mi sono sentita più a tranquilla e a mio agio. Auguro a Miss Liceo 2018 di godersi la vittoria, anche perché – scherza – i premi di quest’anno sono decisamente migliori di quelli della scorsa edizione, a conferma della qualità sempre maggiore del concorso».