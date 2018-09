Miss Italia, la "recchelina" Marta Murru in finale

Lunghi capelli castani, corpo scolpito da ore di allenamento in piscina e volontà di ferro: Marta Murru si prepara a salire sul palco milanese del concorso di Miss Italia per portare a casa, e dunque in Liguria, il titolo.

Diciotto anni appena, Marta è famosa non soltanto per l’innegabile bellezza, ma anche per la sua carriera di sincronette: originaria di Recco e studentessa del liceo King di Genova, è una delle atlete della squadra di nuoto sincronizzato della Carisa Rari Nantes Savona, e nel palmares conta su un bronzo vinto con la nazionale ai Mondiali e un argento conquistato agli Europei di Glasgow.

Lunedì 17 settembre Marta, eletta Miss Liguria, sarà quindi tra le 33 finaliste che tenteranno di vincere la fascia di Miss Italia: in gara con il numero 04, ha già scatenato la corsa al televoto tra i sostenitori, che si preparano a sintonizzarsi su La7 sperando di vedere trionfare, per la prima volta nella storia del concorso, una “tigullina”.