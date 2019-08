Miss Italia 2019, anche due genovesi in finale

Ci sono anche due ragazze genovesi in corsa per la corona e la fascia di Miss Italia 2019: Giulia Nora, 22 anni, e Francesca Licini, 21, hanno superato le pre-finali e rientrano nella rosa delle 80 finaliste che si sfideranno il 6 settembre a Jesolo.

Giulia Nora, occhi verdi e capelli castani che svettano su un’altezza di 1,76 cm, è diplomata al liceo artistico, studia Giurisprudenza e ama disegnare e ascoltare musica: all’edizione numero 80 del concorso di bellezza è arrivata con la fascia di Miss Cinema Liguria.

Francesca Licini, invece, è alta 1.78, ha gli occhi marroni e i capelli castani. Studentessa al secondo anno di Lingue e Culture Moderne all’Università di Genova, lavora nel settore marketing di una famosa compagnia di energy drink. Ex nuotatrice a livello agonistico, specialità dorso, ha partecipato più volte ai Campionati Italiani giovanili. Alle selezioni ha ottenuto il titolo di Miss Sorriso Liguria.

La Liguria è rappresentata anche da un’altra miss, la 21enne sanremese Alessia Lamberti, arrivata in finale con il titolo di Miss Be_Much Liguria: alta 1.74, Alessia ha gli occhi azzurri e i capelli biondi, è diplomata al liceo linguistico, lavora come receptionist in un albergo e sogna di diventare un’attrice. Una delle sue più grandi fonti di ispirazioni, ha spiegato, è l’attivista svedese Greta Thunberg.