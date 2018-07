Migliori gelaterie d'Italia, 6 quelle liguri: una è genovese

Anche la Liguria è presente nell’ormai tradizionale classifica annuale sulle migliori gelateria d’Italia siglata da Dissapore: il portale dedicato al cibo e alle eccellenze gastronomiche ha ripreso in mano l’elenco dei 100 migliori mastri gelatieri dello Stivale, inserendovi 6 liguri e facendo qualche modifica rispetto allo scorso anno.

A capeggiare le migliori gelaterie liguri del 2018 è la Gelateria Pastorino di Calice Ligure, in provincia di Savona, che si piazza al 26esimo posto (perdendo 9 posizioni) e che è seguita al 29esimo da 100% Naturale di Sestri Levante, che guadagna ben 20 posizioni rispetto allo scorso anno: i gusti del mastro gelatiere Luca Pannozzo hanno convinto i giudici di Dissapore, che non l’hanno soltanto riconfermata, ma l’hanno anche fatta salire vertiginosamente in classifica. Ultima ligure a campeggiare nelle prime 50 posizioni è la Casa del Gelato di Savona, anche lei in rapida ascesa: in un anno ha guadagnato ben 40 posizioni.

Scendendo nella seconda metà della classifica spunta finalmente una gelateria genovese: è la Cremeria Sestri, ormai un’habitué dell’elenco di Dissapore, che quest’anno però, complice le tante new entry, è scivolata al 70esimo posto perdendo diverse decine di posizioni. Poco prima, al 63esimo, spunta la Cremeria Spinola di Chiavari (salita di 3 posizioni rispetto al 2017), poco dopo, al 73esimo, c’è invece Basilico e Limone di Levanto (nel 2017 era al 76esimo).