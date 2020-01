"Gelatina" di Genova è la migliore gelateria emergente d'Italia per Gambero Rosso

Che sia estate o inverno non importa: al gelato è difficile dire di no. Se poi si tratta di uno dei migliori gelati d'Italia e il caso vuole che si trovi proprio a Genova, sottrarsi alla tentazione diventa quasi impossibile.

Gambero Rosso - portale leader nel settore dell'enogastronomia - ha fatto uscire la quarta edizione della guida "Gelaterie d'Italia 2020", con 400 indirizzi dedicati all'universo della gelatera italiana di qualità, una mappa che da nord a sud racconta di grandi conferme e di crescita della qualità, grazie al lavoro di professionisti sempre più attenti e formati, e si arricchisce di interessanti novità.

Marina Francesconi vince il premio "Gelatiere emergente"

E una di queste interessanti novità è proprio a Genova, ed è la gelateria "Gelatina" di Genova, in via Garibaldi 20 R: qui Marina Francesconi new entry della guida di Gambero Rosso, ha vinto il premio Gelatiere Emergente.

Il suo approccio illuminato - secondo la pubblicazione - ha saputo coniugare le sue grandi passioni tra cui gastronomia, arte e design, in un luogo in cui si può anche leggere e partecipare a mostre ed eventi. Ma i veri protagonisti restano i suoi gelati, frutto di uno sguardo attento alle materie prime e di ricette che sanno rispettarle e valorizzarle.

Due gelaterie liguri ricevono i "Tre coni"

Ma non finisce qui, perché nella nostra regione sono da sottolineare altri due importanti riconoscimenti. Infatti per quanto riguarda le gelaterie che hanno ricevuto gli ambiti "Tre coni" dalla guida, in Liguria troviamo la Cremeria Spinola di Chiavari (corso Valparaiso 118) e Profumo di Genova (via del Portello 2 R).