Caldo, altri tre giorni da bollino giallo

Ancora caldo sulla Liguria. Le previsioni meteo aggiornate a oggi segnalano il permanere di temperature elevate, al contrario da quanto sembrava fino a ieri.

Il ministero della Salute ha aggiornato le previsioni prolungando l'attenzione per le ondate di calore. Oggi giovedì 4 luglio, domani e sabato bollino giallo su tutta la Liguria. Sia per venerdì che per sabato, l'Arpal segnala moderato disagio fisiologico per caldo.

Nei giorni seguenti è possibile l'arrivo di una lieve perturbazione, che potrebbe affacciarsi sulla nostra regione nella giornata di martedì. Ma è molto presto per avere un quadro attendibile, dunque non resta che seguire l'evoluzione meteo nei prossimi giorni.