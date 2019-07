Meteo, pioggia e temporali nel pomeriggio

Chi esce di casa martedì pomeriggio non dovrà scordarsi l'ombrello: l'estate infatti si prende una pausa, e lascerà spazio a pioggia e temporali che, se non altro, rinfrescheranno sicuramente un po' l'aria.

Già martedì mattina il cielo nuvoloso non farà ben sperare, e non si eslcudono precipitazioni isolate. Nel pomeriggio invece la situazione dovrebbe peggiorare, con pioggia prevista un po' ovunque nella provincia di Genova, e temporali in particolare - secondo Limet, il Centro Meteo Ligure - nell'entroterra (val Fontanabuona, valle Scrivia, valle Stura, val Trebbia).

Si salvano parzialmente i comuni costieri e Genova, con fenomeni meno intensi.

Attenzione, specifica Limet, ai «colpi di vento nelle situazioni temporalesche, non si escludono specie nelle zone interne precipitazioni accompagnate da grandine».

Niente paura, però, sarà un intervallo di maltempo relativamente breve, e già da mercoledì tornerà il sole.