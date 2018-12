Capodanno 2019, le previsioni meteo per le Feste

Digeriti Natale e Santo Stefano si inizia a pensare a Capodanno e alla notte di San Silvestro. In particolare l'interesse, per chi ha deciso di brindare in piazza, è rivolto alle previsioni meteorologiche. Manca ancora qualche giorno e il rischio di sbagliare resta alto, ma la presenza dell'alta pressione garantisce tutto sommato un basso margine di errore.

Niente pioggia insomma sulla Liguria fra il 31 dicembre 2018 e i primi giorni del 2019, al massimo si prevede qualche piovasco. Ma l'assenza di precipitazioni non equivale a cieli sereni. Infatti pare che la protagonista di queste feste, fino addirittura all'Epifania, sia la maccaja, quella foschia tipica che si posa sul mare d'inverno quando le temperature, come adesso, sono piuttosto miti.

Per quanto riguarda il termometro, la notte di Capodanno a Genova dovremmo avere intorno ai 10 gradi, dunque un clima piacevole considerando che siamo in inverno. Venerdì 28 dicembre dovrebbe essere la giornata con più nuvole, per il resto qualche raggio di sole si dovrebbe riuscire a vedere fino al 2 gennaio, quanto la copertura nuvolosa potrebbe tornare a farsi più fitta.

«L'alta pressione - scrive ilmeteo.it sul suo sito - continua a condizionare il meteo su tutto il nostro Paese. Anzi, pare proprio sia intenzionata a rimanere praticamente immobile ancora per parecchi giorni. Alcuni tipi di alta pressione, nei periodi invernali, non si manifestano come nei periodi estivi. Insomma, in inverno alcuni anticicloni provocano spesso i problemi che stiamo vivendo in questi giorni, alcuni di questi dovuti specialmente alle fitte nebbie, con forti problemi alla circolazione stradale».