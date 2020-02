È febbraio ma sembra primavera: a Genova si fa il bagno in mare

È il 15 febbraio ma sembra già primavera inoltrata: il cielo azzurro, il sole che splende e le alte temperature - che accompagneranno Genova anche domani - hanno convinto molte persone a uscire di casa per passeggiare in riva al mare, e non solo.

Sulle spiagge cittadini e turisti non si sono fatti scrupoli a mettersi in costume per cercare di prendere già la prima tintarella, o almeno a scaldarsi con il tepore del sole. E non è mancato chi con un po' di sprezzo del pericolo - ma incoraggiato dalle temperature miti - si è anche tuffato in mare.