A Certosa la messa di Natale: dalle rovine del ponte «una nuova benevolenza»

Si è svolta nella parrocchia di Certosa, questa mattina, la messa di Natale con il cardinale Angelo Bagnasco: un chiaro segno di vicinanza nei confronti del quartiere, pesantemente penalizzato dal crollo del ponte Morandi.

Il cardinale non poteva non parlare della tragedia del 14 agosto, e di come la città abbia reagito con dignità, capacità di resistere e lottare insieme, superando il tipico "riserbo" genovese per mostrare un grande cuore. Dalle rovine del viadotto, infatti, secondo Bagnasco, sembra si sia sprigionata una nuova benevolenza reciproca, un pensare positivo che - pur in mezzo a dolori e disagi - guarda a un futuro di rinascita che non vuole essere troppo lontano.