Dallo street food al grill, il nuovo Mercato del Carmine apre al pubblico

Luci calde, tocchi di verde a ravvivare l’ambiente e un “layout” più moderno: ha inaugurato lunedì a mezzogiorno, sotto una pioggerella leggera, il nuovo Mercato del Carmine, gioiello liberty che da anni cerca di trovare una dimensione propria dopo i lunghi mesi (e i fondi) necessari per la ristrutturazione.

La nuova gestione, che passa sempre attraverso il consorzio di di Gian Battista Costa e Adriano Anselmi (che nel 2012 hanno vinto il bando di durata decennale per la gestione del mercato) è firmata dalla società genovese Porca Vacca, che fa capo a Luca Garbarino, amministratore delegato di Dalf Carni. Sua l’idea di suddividere l’offerta gastronomica in quattro corner dedicati allo street food, dalla pizza alla pasta passando per la carne alla griglia e gli hamburger, senza dimenticare il vino, visto che il Mercato del Carmine resta la sede dell’enoteca regionale.

L’inaugurazione ha coinciso con l’apertura al pubblico, e arriva dopo qualche ritardo legato soprattutto all’avanzare dei lavori di restyling interno, iniziati in estate e proseguiti sino ai primi di dicembre, quando la società ha iniziato a dare gli ultimi ritocchi. Una ventina le persone impiegate nel nuovo mercato, tra corner di street food e caffetteria.

Spariti i banchi di vendita al dettaglio, che mai hanno in effetti fatto presa sui residenti per quanto riguarda la spesa, il Mercato resterà aperto tutti i giorni: «La struttura è stata rimodernata, abbiamo realizzato l'impianti di climatizzazione e abbiamo rivisto la zona ristorativa. L'inaugurazione sta funzionando bene, abbiamo scelto di puntare su una formula informale, un po' come nei mercati pubblici spagnoli. Resteremo aperti da mattina a sera, da colazione a cena, anche se poi moduleremo l'orario sulla base dell'affluenza».