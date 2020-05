Riprendono gli appuntamenti con il mercatino biologico di Genova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Da martedì 19 maggio 2020 riprendono i due appuntamenti settimanali con i produttori biologici a Genova promossI da Liguria Biologica e AIAB Liguria. Ogni martedì in largo Lanfranco e ogni giovedì in via Cesarea, per tutto il giorno, i prodotti agricoli da agricoltura biologica ritornano nei consueti spazi.

In tutta sicurezza, attenendosi alle prescrizioni sanitarie vigenti, sarà possibile acquistare direttamente alimenti biologici di alta qualità quali frutta e verdura fresche, pane, miele e formaggio. Un’occasione per sostenere le aziende produttrici e approvvigionarsi di alimenti salutari e gustosi.

