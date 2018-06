Maturità 2018, diffusi i nomi dei membri delle commissioni

Parte il conto alla rovescia per la Maturità 2018, e anche per gli studenti genovesi è tempo di prepararsi alla prova e di conoscere i nomi di chi li valuterà.

Da oggi infatti sul sito del Ministero dell’Istruzione è possibile scoprire i nomi dei tre membri esterni della commissione d’esame: è sufficiente andare sul sito, inserire la propria provincia e il proprio istituto e lanciare la ricerca sul modulo creato ad hoc e reso pubblico a partire dalle 12.

In totale sono 6 i professori che compongono le singole commissioni, 3 dei quali esterni, cui si aggiunge il presidente, anche lui esterno all’istituto. La prima riunione plenaria delle commissioni è fissata per lunedì 18 giugno alle ore 8.30, e la prima prova scritta, italiano, avrà luogo mercoledì 20 giugno 2018 alle ore 8.30, per una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30, e la durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni. La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d’esame, è infine in calendario lunedì 25 giugno, a partire dalle ore 8.30.

La quarta prova, che si effettua nei Licei e negli Istituti tecnici presso i quali sono presenti i progetti sperimentali di doppio diploma italo-francese Esabac ed Esabac Techno e nei Licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese, è programmata per giovedì 28 giugno alle 8.30. Le studentesse e gli studenti candidati per gli indirizzi di studio Esabac sono 7.688, tutti interni, seguiti da 283 commissioni. Per gli indirizzi di studio Esabac Techno le candidate e i candidati sono 327, tutti interni, seguiti da 20commissioni.

Quasi 510mila i maturandi 2018: diffuse le regole per gli esami

Per il 2018 sono 509.307 gli studenti e le studentesse alle prese con la Maturità, per un totale di 25.606 classi coinvolte e 12.865 le commissioni. Lo scorso 31 maggio il Ministero ha diffuso la circolare che detta le regole da osservare durante lo svolgimento dell’esame: confermato il divieto tassativo per maturande e maturandi, nei giorni delle prove scritte, di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica, pena l’esclusione dall’Esame.

Dallo scorso anno, come ricordato anche nell’ordinanza emessa il 2 maggio, vengono fornite indicazioni sull’uso delle calcolatrici nella seconda prova. Quelle ammissibili sono state rese note con una circolare di marzo e chi vorrà usarle dovrà consegnarle il giorno della prima prova scritta per consentire alla commissione d’esame i necessari controlli.