Maturità 2018, gli studenti genovesi alla seconda prova: le tracce

Aristotele per la versione di greco al Classico, il “doppio” problema allo Scientifico: è arrivato il giorno della seconda prova per gli oltre 500mila maturandi che quest’anno si cimentano con gli esami, e l’ansia e l’attesa erano tante sopratutto per la temuta versione e il test di matematica.

Anche a Genova gli studenti sono entrati in classe alle 8.30, per una mattinata che, a seconda degli indirizzi, può durare dalle 4 alle 8 ore: per il liceo Classico la “sfida” è con Aristotele e un branco tratto dall’Etica Nicomachea, una delle opere più corpose e importanti del filosofo greco, composta da 10 libri.

Allo Scientifico, invece, gli studenti si cimentano con due tipologie di problemi, uno incentrato sull’applicazione della matematica nella vita reale, l’altro più tradizionale: nel primo caso è richiesto di calcolare il funzionamento di una macchina adoperata nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti, nel secondo la risoluzione di una funzione.

Le materie della seconda prova

Licei: Greco per il liceo classico; Matematica per lo scientifico, anche per l'opzione scienze applicate; Lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico; Scienze umane per il liceo delle scienze umane, anche per l'opzione economico sociale; Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l'indirizzo di studi per il liceo artistico; Teoria, analisi e composizione sarà la materia della seconda prova al liceo musicale; Tecniche della danza al liceo coreutico.

Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Lingua inglese nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo; Estimo per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, macchine ed energia per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketinge legislazione per l’indirizzo Agrario.

Istituti professionali: Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo servizi commerciali; tecnica di produzione e di organizzazione nell'indirizzo produzioni industriali e artigianali - articolazione industria; Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.