Dal Gaslini all'Iit, il giorno di Mattarella a Genova

Giornata tutta genovese (e pausa dagli estenuanti lavori per la costituzione di un governo) per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi, martedì 15 maggio, è atteso a Genova per una visita all’ospedale Gaslini e all’Istituto Italiano di Tecnologia, due delle eccellenze del capoluogo ligure.

Il programma della visita

Il capo dello Stato è atterrato all’aeroporto Cristoforo Colombo intorno alle 10 e, dopo un saluto con il presidente dello scalo genovese Paolo Odone, è stato scortato verso levante per la visita all’ospedale pediatrico, dove lunedì si è tenuto un sopralluogo da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni proprio per stabilire il piano di accoglienza.

Mattarella, uno degli ospiti d’onore per gli 80 anno del Gaslini, è stato accolto dal presidente della regione Giovanni Toti, dal sindaco Marco Bucci, dal ministro della Difesa Roberta Pinotti e dal presidente dell'Istituto Pongiglione. Dopo il saluto alle autorità, il presidente ha incontrato alcuni piccoli pazienti ricoverati e i loro genitori nel padiglione 20, tra abbracci e qualche selfie. Sergio Mattarella ha anche chiesto di visitare l’hospice per piccoli malati terminali da poco realizzato e, in conferenza stampa, ha definito il Gaslini un elemento di avanguardia e di punta della sanità italiana. Il presidente si è inoltre fatto interprete dell'esigenza di altre strutture sanitarie dedicate ai bambini e ha ringraziato tutti i lavoratori e tutti coloro che contribuiscono al continuo aggiornamento dell'attività del Gaslini che ha detto essere preziosa.

Poco dopo le 11.30, il capo dello Stato ha salutato il Gaslini e si è nuovamente diretto alla sua auto per la tappa successiva della sua visita, l'Istituto Italiano di Tecnologia di Morego, dove ad accoglierlo ha trovato Roberto Cingolani, il direttore scientifico, e Gabriele Galateri di Genola, presidente dell’Iit. Il presidente è atteso nel dipartimento di Nanomedicina e di Terapia genica e quello di dipartimento di Robotica, dove potrà conoscere il “cucciolo” di robot iCub, e ancora R1, il robot-maggiordomo che gli consegnerà il libro dei primi 10 anni dell’Iit, e HyQ, il robot in grado di ritrovare le vittime di calamità naturali sotto le macerie.

Traffico nel caos

Mattarella dovrebbe ripartire dal Colombo entro le 13,30, tre ore di visita in cui le misure di sicurezza sono massicce: oltre alla scorta, il presidente potrà contare sull'intervento della Municipale per la chiusura delle strade in cui passerà il suo corteo, e dell'impegno di un grande dispiegamento di forze dell'ordine che lo accompagneranno nelle sue varie tappe.

Intorno alle 8 la situazione a levante era già difficile e le auto dirette in centro si sono ritrovate incolonnate lungo via V Maggio, con la Municipale a regolarne il flusso. Colpa dell'ora di punta e dei divieti di sosta istituiti in zona Gaslini per ragioni di sicurezza: nelle vie intorno all'istituo pediatrico, è infatti istituito il divieto di sosta veicolare con rimozione coatta del veicolo dalle ore 6 alle ore 12.30 di martedì 15 maggio 2018 e comunque fino a cessate esigenze.

Il divieto riguarda largo Tolentino, via Redipuglia ambo i lati, tratto compreso tra largo Tolentino e largo Cattanei; via V Maggio ambo i lati, tratto compreso tra il civico 4A nero e l'intersezione con via G. Gaslini e via G. Gaslini tra via A. Carrara e via V Maggio stessa. Una volta superata la parte legata al Gaslini, la circolazione è tornata praticamente alla normalità, complice il fatto che gran parte del resto del percorso è stato fatto sfruttando l'autostrada.