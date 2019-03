"Star" del Don Pasquale al Carlo Felice, il piccolo Matisse cerca casa

Tra gatti (finti) e pantere (per ragioni di copione), spunta anche un cagnolino nel cast del Don Pasquale di Gaetano Donizetti rappresentato in questi giorni al Teatro Carlo Felice di Genova.

Orecchie a punta, sguardo vispo e manto tutto nero, Matisse è arrivato nel capoluogo ligure dal canile di Palermo, ha due anni e ha il microchip: anche lui è salito sul palco del Carlo Felice insieme con gli altri protagonisti del Don Pasquale, ma con la sua dolcezza ha sciolto anche lo spettatore più restio. E anche la direzione del teatro, che ha deciso di lanciare un appello per lui.

«Matisse cerca casa - confermano dal teatro cittadino - Ora è in una casa con tanti altri cani e gatti, ma sarebbe felice di far felice qualcuno che lo adottasse. Se siete interessati scriveteci a comunicazione@carlofelice.it e vi metteremo in contatto con l'umana affidataria». E per chi volesse vederlo “in azione”, sappia che Matisse salirà sul palco ancora sino a giovedì 14 marzo, ultimo giorno di rappresentazione del Don Pasquale.