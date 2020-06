Ferrero alla sindaca Raggi: «Sistemo a mie spese le buche di Villa Borghese»

Dove non arriva l'amministrazione della sindaca Virginia Raggi, potrebbe arrivare "Er Viperetta". Massimo Ferrero si è infatti offerto di risistemare il selciato di Villa Borghese, mettendo in sicurezza le buche e dicendosi disponibile a pagare la riqualificazione.

Il presidente della Sampdoria, per nulla nuovo a questo genere di provocazioni, ha sfruttato Twitter per rivolgersi direttamente alla sindaca Virginia Raggi, condividendo uno scatto del manto stradale dei sentieri interni di Villa Borghese: «Questa è una delle 50 buche del parco - cinguetta Ferrero - Lei sa dove si trova? Primache qualche bambino in bicicletta si faccia male se lei signor Sindaco mi autorizza faccio asfaltare io a mie spese le strade che circondano il polmone del centro storico».

Signora Raggi questa è una delle 50 buche del parco di Villa borghese lei sa dove si trova?? prima che qualche bambino in bicicletta si faccia male se lei signor Sindaco mi autorizza faccio asfaltare io a mie spese le strade che circondano il Polmone del centro storico. pic.twitter.com/x4XcNtBmI8

June 23, 2020

Per sottolineare l’intenzione, Ferrero si persino ritwittato, scatenando l’ironia (in alcuni casi amara) della community di Twitter: «Se lo facesse mi farebbe un favore,potrei dire che i soldi del mio abbonamento sono serviti per il bene pubblico della città di Roma, e non per le sue tasche», è uno dei commenti, e ancora «Cerca di tappare i buchi che hai fatto nella Sampdoria, e dopo fatti asfaltare nella capitale, sei senza vergogna».